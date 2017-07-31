"Райффайзен Банк Аваль" с начала года увеличил прибыль почти в 2 раза

"Райффайзен Банк Аваль", занимающий 4-е место в банковской системе Украины по объему активов, в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 1,9 раза до 2,738 миллиарда гривень. Об этом говорится в отчетности на сайте банка.

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Согласно отчетности, с начала года его активы выросли на 8,8% - до 60,912 миллиарда гривень, обязательства – на 12,6%, до 51,731 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Райффайзен Банк Аваль" в первом квартале 2017 года получил 1,449 миллиарда гривень прибыли, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. "Райффайзен Банк Аваль" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе "Райффайзен Банк Интернациональ" (Австрия).