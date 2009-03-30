СП нашел признаки стабилизации банковской системы

В Секретариате Президента отмечают признаки стабилизации банковской системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что Президент регулярно детально анализирует ситуацию на валютном рынке Украины.

«У нас, слава Богу, положительное сальдо по счету текущих операций – немногим более 0,5 млрд. долл. В то время как прошлый год мы закончили с "минус" 12 млрд. То есть мы можем говорить, что установился более-менее уравновешенный курс, который позволит дальше не расшатывать ситуацию», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул позитивные результаты по финансовому счету и счету капитальных операций.

«Мы рассчитывали на значительно худшую ситуацию, чем та, которая есть на сегодняшний день. Единственное, что на протяжении двух месяцев существенно повлияло на существенное сокращение финансового счета, это поведение населения. Из 4,5 млрд. долл. отрицательного сальдо, которое мы получили по финансовому счету, более 3 млрд. - это средства, которые население или забрало из банков в виде валютных депозитов, или накупило валюты и положило под подушку», - сказал А.ШЛАПАК.

Он выразил надежду, что тенденция стабильного курса успокоит людей и в дальнейшем паники населения и массовой скупки валюты не будет.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что Нацбанк внимательно следит за теми банками, которые позволяли себе некорректное поведение с вкладчиками и валютными операциями.

Вместе с тем он отметил, что Нацбанк так и не выполнил требование Президента официально рассмотреть на правлении и опубликовать меры воздействия на банки, которые допустили нарушения в своей работе.

«Уверен, что Нацбанк это сделает, и сделает это в ближайшее время», - сказал А.ШЛАПАК.