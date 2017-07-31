Нацбанк напомнил о переносе рабочего дня с 25 на 19 августа

Национальный банк Украины напомнил о переносе с пятницы, 25 августа, на субботу, 19 августа, рабочего дня банковской системы в связи с празднованием в четверг, 24 августа, Дня независимости Украины.

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Об этом говорится в сообщении регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, дни работы системы электронных платежей Национального банка Украины переносятся с пятницы, 25 августа, - на субботу, 19 августа.

"Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличностью различных номиналов", - говорится в сообщении.