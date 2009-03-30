Три законопроекта нужны, но недостаточны для МВФ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает принятие трех предложенных правительством антикризисных законопроектов необходимым, но не достаточным условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

“Как мы учили с вами в школе – для решения задачи есть необходимое и достаточное условие. Так вот, необходимым условием является принятие законопроектов. Но это абсолютно не достаточное условие для возобновления работы с МВФ... Подчеркиваю, принятие завтра, даст Бог, трех законопроектов является лишь необходимым условием. Мы не получим сразу ресурсы. Мы получим приезд миссии, переговоры, после этого обращение в МВФ, рассмотрение его на совете директоров МВФ и лишь после этого второй пересмотр нашей программы и финансирование”, – сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что, в принципе, уже подготовлены материалы о пересмотре программы финансирования. “Мы идем в четком графике по использованию наших валютных резервов по успокоению ситуации, и поэтому сейчас не принципиально, получим мы один или два миллиарда в резервы от МВФ после пересмотра программы. Важно то, что МВФ всему миру даст сигнал, что Украина придерживается взятых на себя обязательств”, – сказал А.ШЛАПАК, отвечая на вопрос, каким образом будет изменен порядок предоставления Украине средств МВФ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, позволяющих получить второй транш кредита Международного валютного фонда.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в государственный бюджет по сбалансированию бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

3 марта Международному валютному фонду был официально направлен проект письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, что является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.