Три законопроекта нужны, но недостаточны для МВФ
Мнение Шлапака
Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает принятие трех предложенных правительством антикризисных законопроектов необходимым, но не достаточным условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.
“Как мы учили с вами в школе – для решения задачи есть необходимое и достаточное условие. Так вот, необходимым условием является принятие законопроектов. Но это абсолютно не достаточное условие для возобновления работы с МВФ... Подчеркиваю, принятие завтра, даст Бог, трех законопроектов является лишь необходимым условием. Мы не получим сразу ресурсы. Мы получим приезд миссии, переговоры, после этого обращение в МВФ, рассмотрение его на совете директоров МВФ и лишь после этого второй пересмотр нашей программы и финансирование”, – сказал А.ШЛАПАК.
При этом он отметил, что, в принципе, уже подготовлены материалы о пересмотре программы финансирования. “Мы идем в четком графике по использованию наших валютных резервов по успокоению ситуации, и поэтому сейчас не принципиально, получим мы один или два миллиарда в резервы от МВФ после пересмотра программы. Важно то, что МВФ всему миру даст сигнал, что Украина придерживается взятых на себя обязательств”, – сказал А.ШЛАПАК, отвечая на вопрос, каким образом будет изменен порядок предоставления Украине средств МВФ.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, позволяющих получить второй транш кредита Международного валютного фонда.
В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в государственный бюджет по сбалансированию бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.
Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.
В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.
3 марта Международному валютному фонду был официально направлен проект письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, что является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.