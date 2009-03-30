Изменения в бюджет от КМУ вызывают ряд вопросов

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявляет, что законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, предложенный правительством как очередной пакет антикризисных мер, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ, вызывает ряд вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам А.ШЛАПАКА, большинство предложенных изменений не соответствуют требованиям фонда. В частности, критику со стороны Секретариата вызывают изменения, касающиеся отношений НБУ и госбюджета.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что согласно действующей сегодня норме, Нацбанк по итогам года проводит аудит своей деятельности и переводит в госбюджет сумму превышения своих доходов над расходами.

«Так будет и в этом году. Такое превышение в 2008 году составило ориентировочно 4,4 млрд. грн. Уже больше 1 млрд. грн. в январе переведено в госбюджет, очевидно, в ближайшее время будет перевод и остальной суммы. Однако правительство предлагает нововведение – НБУ в 2009 году должен переводить в госбюджет авансом ежеквартально свои текущие доходы… Эта норма на сегодняшний день противоречит закону о Нацбанке», – заявил А.ШЛАПАК.

Также в Секретариате Президента подвергли критике норму, позволяющую вносить в капитал национальных акционерных компаний облигации внутреннего госзайма для увеличения капитала в неограниченном количестве, «тем самым увеличивая до непонятных размеров государственный долг страны».

«Эта норма действительно есть в 73-й статье бюджета, но она касается лишь процедуры рекапитализации банков и имеет четкие ограничения – 44 млрд. грн., и под эти 44 млрд. грн. у нас есть свободный ресурс. Согласно договоренностям с МВФ, это именно часть тех резервов, которые предоставлены Украине МВФ», – сказал А.ШЛАПАК.

Третьим спорным пунктом он назвал расширение функций Аграрного фонда. (Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров внес на рассмотрение ВР проект изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предлагается расширить функции Аграрного фонда Украины, предоставив ему разрешение проводить закупки дизельного топлива и минеральных удобрений. 25 марта т.г. А.ШЛАПАК заявил, что расширение функций Аграрного фонда не имеет отношения к требованиям МВФ. «Сегодня принято решение, в соответствии с которым Аграрный фонд теперь будет вынужден закупать удобрения, дизельное топливо, которые не являются объектом ценового регулирования, а следовательно, мы рискуем превратить Аграрный фонд в мусорную свалку, как это уже сделали с Госрезервом, и он получит функции, абсолютно ему не присущие", – подчеркнул А.ШЛАПАК).

Резюмируя, первый заместитель главы Секретариата Президента отметил, что три вышеперечисленных пункта не имеют никакого отношения к требованиям МВФ.

Еще два пункта – касающиеся увеличения на 2% цены отпуска газа для бюджетных организаций и для промышленности и упорядочения зарплат сотрудников органов местного самоуправления – также не соответствует, а в некоторых моментах и противоречит требованиям МВФ.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что лишь один пункт из предложенных изменений в госбюджет отвечает требованиям МВФ – относительно финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины». При этом он высказал мнение, что этот пункт изменений в госбюджет может быть вынесен на рассмотрение отдельным законопроектом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, позволяющих получить второй транш кредита Международного валютного фонда.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в государственный бюджет по сбалансированию бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.

25 марта исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил журналистам, что Кабинет Министров Украины откорректировал ряд антикризисных законопроектов с учетом мнения Верховной Рады. По его словам, Кабмин 25 марта одобрил исключение из законопроектов положения о 2-процентной надбавке к стоимости нефтепродуктов для компенсации затрат НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, И.УМАНСКИЙ отметил, что в правительственном законопроекте об акцизах есть одна «пикантная новация» по сжиженному газу. "Мы прекрасно понимаем, что позиция неоднозначная. Хотя мы изначально предлагали нулевую ставку для физических лиц. Не воспринята была позиция, и чтобы не тормозить вопрос, мы убираем эту позицию из текста. По нефтепродуктам мы ставим ставку не 85, а 50 евро и вводим ее с 1 октября», – отметил И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что проведенные правительством изменения в законопроекты будут положительно восприняты депутатами при голосовании.