Национальная акционерная страховая компания «Оранта» намерена увеличить уставный капитал на 600,093 млн. грн. – до 775,125 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, уставный капитал планируется увеличить путем дополнительного выпуска 102,58 млн. простых именных акций существующей номинальной стоимости (5,85 грн. за акцию).

Вопрос увеличения уставного капитала планируется рассмотреть на общем собрании акционеров компании 17 апреля т.г.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». На конец февраля т.г. НАСК «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25% + 1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.