"Укрсоцбанк" в первом полугодии сократил убыток в 1,5 раза

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов "Укрсоцбанк" в январе-июне 2017 года получил 375,9 миллиона гривень убытка, что в 1,5 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года в размере 561,056 миллиона гривень.

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Об этом говорится в отчетности на сайте банка.

Как сообщил банк в отчетности, с начала года его активы снизились на 5,2% - до 35,164 миллиарда гривень, обязательства – на 5,4%, до 27,268 миллиарда гривень, собственный капитал на 4,5% - до 7,896 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций "Укрсоцбанка", а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

В декабре 2016 года UniCredit Bank объявил о ребрендинге и возврате к своему историческому названию – "Укрсоцбанк" в связи с завершением сделки между группой UniCredit и ABH Holdings S.A.