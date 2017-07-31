В Украине растут долги по зарплате: уже достигли 2,4 миллиарда гривень

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле 2017 года увеличилась на 3% по сравнению с июнем и на 31 августа составила почти 2,4 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По сравнению с июлем 2016 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 21,6%, или на 424 млн грн.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (21,9%), Донецкой (19,2%) и Харьковской (10,4%) областей.

Наименьшие суммы задолженности накопили предприятия Черновицкой (0,08%), Закарпатской (0,14%) и Житомирской (0,18%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года задолженность по зарплате в Украине выросла на 6% по сравнению с маем, и на 1 июня составляла 2,2 млрд грн.