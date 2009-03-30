КМУ утвердил концепцию рынка госбумаг

Кабинет министров Украины (КМУ) утвердил концепцию развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг на 2009 – 2013 года. Текст соответствующего распоряжения КМУ от 25 марта 2009 г. N 316-р обнародован на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в распоряжении, целью развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг является снижение стоимости государственных заимствований при минимизации рисков, создание условий для активизации вторичного рынка государственных ценных бумаг и постройка ликвидного, хорошо структурированного финансового рынка Украины в целом.

Данная концепция предполагает улучшение предложения государственных ценных бумаг путем: внедрения механизма рыночного ценообразования во время размещения государственных ценных бумаг для учета интересов инвесторов; осуществление эмиссии облигаций внутреннего государственного долга исключительно для инвестирования пенсионных активов, сформированных в системе накопительного пенсионного обеспечения, доходность по которым учитывает уровень инфляции и пр.

Концепция также предусматривает обнаружение рисков госдолга и осуществление управления ими путем внедрения системы внутреннего контроля за управлением рисками; организации проведения в пределах заимствованных средств операций с госдолгом, включая обмен (операции своп) и досрочный выкуп государственных долговых обязательств с целью экономии бюджетных средств и минимизации процентного риска и пр.

Утвержденная КМУ концепция также предполагает повышение ликвидности государственных ценных бумаг путем привлечения торговцев ценными бумагами к осуществлению котирования ценными бумагами на вторичном рынке и поддержанию биржевого курса этих ценных бумаг; размещение на конкурсных принципах свободных средств единого казначейского счета среди финансовых учреждений на условиях временной покупки госбумаг со следующим возобновлением этих средств до конца года и пр.

Концепция также предусматривает улучшение имиджа государства как эмитента государственных ценных бумаг через повышение прогнозируемости и прозрачности государственного заимствования путем утверждения годового графика первичного размещения госубумаг и заблаговременного обнародования проспектов эмиссий бумаг; размещения и обращения госбумаг на фондовых биржах; внедрения современной конкурентной процедуры проведения аукционов, которая предусматривает размещение государственных ценных бумаг в один этап и пр.

Среди первоочередных мер по развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг Украины на 2009 год планируется до декабря утвердить годовой график первичного размещения госбумаг на 2010 год, а также разработать методологическую и нормативно-правовую базу управления рисками государственного долга, обнародовать за две недели до эмиссий проспекты эмиссий государственных ценных бумаг и пр.