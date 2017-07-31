Гройсман прокомментировал пенсионную реформу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в подготовленной украинским правительством пенсионной реформе не предусматривается повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил в интервью "Деловой столице".

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"Там повышения пенсионного возраста нет! Там есть общий стаж, требования к которому вырастут, а пенсионный возраст такой, как и сегодня, и в любом случае не будет повышаться. Мы избежали этого. Причем стоит отметить, что многие страны имеют пенсионный возраст и с 63, и с 65, и даже с 67 лет. Мы от этого отошли. У каждого есть возможность до 60 лет заработать необходимый стаж и уйти на пенсию. Поэтому я считаю, что парламент, президент и правительство должны объединиться вокруг этой реформы и почтить нынешних и будущих пенсионеров", - сообщал он.

Премьер отметил, что категорически не воспринимает позицию повышения возраста для выхода на пенсию, поскольку считает ее несправедливой по отношению к украинским гражданам.

"Мы нашли новую систему, которая сбалансирует Пенсионный фонд и самое главное - восстановит справедливость, восстановит нормальные пенсии для пенсионеров, в частности, учитывая их трудовой стаж. Мы проведем осовременивание, то есть перерасчет ранее назначенных пенсий, отменим налогообложение для работающих пенсионеров", - отметил он.

Гройсман также отметил, что предложенная модель повышения трудового стажа создаст предпосылки для детенизации зарплат, что очень важно, потому что абсолютное большинство тех, кто претендуют на пенсию, должны платить в Пенсионный фонд. Это даст возможность построить качественную пенсионную систему.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже не менее 15 лет – до 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 гривен.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.