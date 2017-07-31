"Альфа-Банк уменьшил прибыль более чем в 100 раз

«Альфа-Банк» (Украина), занимающий 10-е место среди работающих в нашей стране банков по объему активов, в январе-июне 2017 года получил 12,116 млн грн прибыли против 1,288 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

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Согласно отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, с начала года его активы уменьшились на 3,5% - до 37,602 млрд грн, уставный капитал вырос на 62,1%, до 12,179 млрд грн, собственный капитал – на 0,4%, до 3,324 млрд грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.