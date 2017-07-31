Гройсман: внешние долги Украины составляют 80% ВВП

Внешние долги Украины на сегодня составляют 80% ВВП. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию «Деловая столица».

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"Нам однозначно нужно было тогда (во время переговоров о реструктуризации долгов в 2015 году - ред.) делать реструктуризацию, наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - сказал он.

Гройсман отметил, что это высокий показатель, особенно в ситуации, когда 5% ВВП Украина вынуждена тратить на национальную безопасность и еще 5% ВВП составляет дефицит Пенсионного фонда. "Кроме того, около 4% ВВП мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов. Поэтому нам нужна была реструктуризация, она была единственно правильным шагом", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 330 млн долл., или на 0,4%, до 75,01 млрд долл. США по состоянию на 30 июня.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – май 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,71 млрд долл., или на 5,2%, – до 74,68 млрд долл. США по состоянию на 31 мая.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.