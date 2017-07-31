Электромобильный бум, новые санкции против РФ и уменьшение количества переселенцев в Украине: экономические итоги недели (инфографика)

Минэкономики оценило рост экономики в I полугодии в 2,5%. Реальная зарплата в Украине увеличилась на 6% по стравнению с маем и на 19% с июнем 2016 года.

Днепр вернул себе статус города-миллионника, благодаря внутренним мигрантам с Донбасса. По данным аналитиков Corestone Corp, за год зарегистрированное количество переселенцев с Донбасса и Крыма уменьшилось на 200 тысяч человек, до 1,58 миллиона человек. По данным опроса R&B Group, 53% молодых людей до 30 лет и 33% украинцев в целом готовы при возможности эмигрировать.

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Конгресс США поддержал новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи. А Великобритания, вслед за Францией, запретила продажу топливных автомобилей с 2040 года. В Лондоне даже тестируется зарядное устройство для электрокаров, которое питается от уличного фонаря. В то же время компания Toyota разрабатывает электромобиль, который сможет заряжаться за несколько минут. А в Дании количество електромобильных зарядных станций превысило количество АЗС.