Выше 30 гривень: эксперты объяснили, почему взлетел курс евро

Резкий рост курса евро в Украине не связан с безвизовым режимом с ЕС или обесцениванием гривни. Ситуация будет зависеть от ситуации на мировом валютном рынке. Об этом рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает «Сегодня».

Читайте такжеУкраинский бизнес дал прогнозы по курсу гривни

"Последовательный рост евро к гривне, наблюдаемый с начала марта некорректно называть девальвацией гривны, или связывать его с безвизом, который якобы привел к росту спроса на европейскую валюту. Судя по динамике доллара, гривня последние месяцы уверенно укрепляется, а наблюдаемый рост евро – результат существенного укрепления европейской валюты к доллару. Так, с начала года стоимость евро в долларах выросла с 1,04 до 1,17, или почти на 13%. Это единственная причина, по которой евро в Украине дорожает на фоне дешевеющего доллара", – отмечает Иосуб.

Как отмечает аналитик Веселин Петков, причинами роста евро являются улучшение экономической ситуации в Европе и продолжение ультрамягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По словам Иосуба, дальнейшая динамика курса евро будет практически полностью определяться его изменением к доллару, а движение пары евро-доллар, в свою очередь, будет зависеть от проводимой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, от изменения ими процентных ставок и сворачивания политики "количественного смягчения", т.е. продажи ранее купленных на баланс центробанка облигаций.

"Таким образом, в этом уравнении слишком много неизвестных. В ближайшую неделю курс евро вряд ли сильно изменится, и останется в диапазоне 29,8 – 31 грн. Если предположить, что с сентября ФРС начнет ужесточать свою монетарную политику, сокращая объем облигаций на балансе, это в среднесрочной перспективе может обеспечить снижение евро к доллару, и, соответственно, его падение до 28,5 – 29 грн", – отмечает Иосуб.

"Если ФРС не будет резко ужесточать свою монетарную политику, американская экономика может получить поддержку во втором полугодие 2017 года и падение доллар против евро может остановиться, и доллар может частично отыграть свои потери в первом полугодие 2017 года. Именно тогда и рост евро против гривны может успокоиться", – добавляет Петков.

На сегодня, 31 июля, Нацбанк установил официальный курс гривни к евро на уровне 30,39 грн.