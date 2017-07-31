Гривня укрепилась на межбанке и в официальных курсах

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2585.4789 (31 июля – 2591.5589)

100 EUR – 3031.9911 (31 июля – 3039.6394)

10 RUR – 4.3046 (31 июля – 4.3524)

В понедельник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,80/25,83 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,31/30,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8548 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 502 сделки на сумму 325,78 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,34/30,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4356/0,4364 грн/рубль.