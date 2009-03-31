Тимошенко: ситуация в банковской сфере стабилизируется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ситуация в банковской сфере Украины начала стабилизироваться.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Сейчас я хочу быть объективной по отношению к банкам. На сегодняшний день отток депозитов в марте минимизирован. Уже есть официальные статистические данные. О чем это говорит – что начала стабилизироваться национальная банковская система», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер признает, что есть отдельные банки, которые оказались в тяжелом состоянии.

«Правительство рассмотрит еще одну антикризисную программу – это выкуп этих банков в государственную собственность, и их поддержка как государственной собственности через определенное увеличение капитала банков и отдача денег вкладчикам, которые сейчас эти деньги потеряли в этих банках. Такая программа очень тяжела для правительства, я хочу попробовать помочь этим людям, которые потеряли вклады в нескольких банках, где самая тяжелая ситуация», - сообщила глава правительства.