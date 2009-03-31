Тимошенко: блокирование НУ-НС антикризисных законов осложнит сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что блокирование правительственных антикризисных законов пропрезидентской фракцией “Наша Украина – Народная самооборона” во время голосования 31 марта в парламенте осложнит сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Такое мнение она выразила вчера в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если президентская фракция не проголосует, а такие плохие сигналы есть, то мы будем иметь не принятый антикризисный пакет, и это осложнит полностью всю работу с Международным валютным фондом и осложнит формирование доходной части бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «четко даст позитивную команду» своей фракции в поддержку пакета законов.

Она также надеется, что правительственный пакет законопроектов поддержат все парламентские фракции.

«Я хочу верить в то, что оппозиция не для того, чтобы разрушать страну, а для того, чтобы ее поддержать. Потому я рассчитываю на голосование всех фракций», - сказала премьер.

В то же время, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, поддержать антикризисные законопроекты должны как минимум фракции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, на 31 марта в ВР запланировано рассмотрение подготовленных и согласованных с международными организациями четырех антикризисных законопроектов в окончательном чтении.

29 марта премьер заявила, что Президент пообещал ей, что фракция “Наша Украина - народная самооборона” 31 марта проголосует за 4 антикризисных законопроекты, предложенные правительством, принятие которых позволит возобновить сотрудничество с МВФ.

30 марта заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ заявил, что В.ЮЩЕНКО уверен, что фракция блока «Наша Украина – Народная самооборона» в Верховной Раде поддержит законопроекты антикризисного пакета.

Вместе с тем, депутат от НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО на одном из телеканалов сообщил, что НУ-НС определится с поддержкой антикризисного пакета законопроектов правительства 31 марта в 9 утра на заседании фракции.