Тимошенко считает необоснованной критику Кучмы и Пинзеника

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необоснованной и необъективной критику экс-президента Леонида КУЧМЫ и бывшего министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА в адрес правительства относительно проведения антикризисных мероприятий.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я хочу напомнить, когда не во время кризиса при его власти (Л.КУЧМЫ) по два года совсем не выплачивали пенсии, по полтора года не выплачивали заработные платы врачам и учителям. Это был 1998, 1999, даже до 2000 года, пока мы не пришли в правительство и первый раз не навели там порядок. Так где были те легендарные руководители?» - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что в настоящее время в условиях кризиса правительство сбалансировало бюджет Пенсионного фонда, а пенсии финансируются своевременно и в полном объеме.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмин сейчас принуждают принять изменения в государственный бюджет относительно сокращения расходов Пенсионного фонда и сбалансурования финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» через увеличение вдвое тарифов на газ для населения.

«Из-за того часть министров ушла в отставку, потому что я не захотела таких изменений, и на меня каждый день давят, чтобы я приняла эти решения. Мы сделали невозможное в антикризисном пенсионном блоке, чтобы даже мысли ни у кого не было о том, что такие вещи будут сделаны», - отметила она.

Премьер также считает, что Генеральная прокуратура Украины должна проверить все частные предприятия, на которых есть задолженности по выплате зарплат.

«Сравните, пожалуйста, то, что сегодня происходит на частных предприятиях, где вон те легендарные герои, которые сейчас Майданы проводят, владеют 2/3 предприятий в Украине. Сейчас сокращение людей, сокращение заработной платы происходит не в бюджетной сфере, за которую я отвечаю и правительство, а происходит на частных предприятиях, где, пользуясь кризисом, людей практически выбрасывающие на улицу, и не платят заработную плату, которую платили еще полгода тому назад. У меня вопрос: почему частные владельцы так могут себя вести и вопрос следующий к Генеральной прокуратуре, которая должна на это реагировать», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.