Доллар в мире растет к иене

Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к иене, поскольку японские инвесторы перед окончанием финансового года активно скупали американскую валюту, сообщает Рейтер.

Доллар снова оказался в центре внимания инвесторов, испытывающих недоверие к рискованным операциям и не желающих покупать менее стабильные валюты.

"Доллар поддерживает желание японских инвесторов обзавестись этой валютой в последний день финансового года. С другой стороны, спрос на иену со стороны инвесторов из-за репатриации, похоже, уже идет на спад. Резкое снижение акций американских компаний в ходе предыдущей сессии также оказал поддержку доллару", - сказал трейдер в японском банке.

К 9.45 МСК курс доллара к иене вырос на 0,8 процента к уровню закрытия в США до 98,03 единицы японской валюты.

Курс евро к доллару немного поднялся до 1,3225 долл.

Евро удалось немного передохнуть после падения в понедельник, в ходе которого он пробил уровень в 1,32 долл. В середине марта единая европейская валюта дотянулась до двухмесячного максимума выше 1,37 долл.

Аналитики считают, что ситуация с евро довольно напряженная: он может продолжить снижение после того, как на следующей неделе Европейский Центробанк может сократить ключевую процентную ставку до исторического минимума в 1,0 процента годовых с нынешних 1,5 процента.