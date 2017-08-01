Прибыль государственного "Ощадбанка" выросла на 22%

Прибыль одного из крупнейших государственных банков "Ощадбанка" в первом полугодии выросла на 21,7%, до 306 млн грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

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Как сообщила пресс-служба финучреждения, активы банка выросли на 9,6 млрд грн, или на 4,6%, до 220,3 млрд грн, кредитно-инвестиционный портфель увеличился на 5,6 млрд грн, или на 3,9%, до 149,2 млрд грн, собственный капитал составил 25,9 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 468,17 млн грн чистой прибыль против убытка в 12,3 млрд грн годом ранее.