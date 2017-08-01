Зона свободной торговли между Украиной и Канадой сегодня вступила в силу

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу сегодня, 1 августа. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.

"Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко Дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - отметил он.

Позднее в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли

сообщили, что, согласно прогнозным расчетам, вступление соглашения в силу приведет к потере доходов бюджета, в частности, из-за отмены ввозных пошлин, примерно на 1,2 млн долл. в первый год действия соглашения. В то же время, в среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет налога на добавленную стоимость, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций на около 36 млн долл. в течение трех лет.

«Канадский рынок привлекателен для украинских экспортеров, ведь Канада импортирует на более 400 млрд долларов США ежегодно. Отмена импортных пошлин Канадой позволит украинским производителям пищевой, легкой, химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности получить максимальные преимущества на канадских рынках», - отметил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

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При этом положения соглашения соответствуют стандартам ВТО и обязательствам сторон в этой международной организации, а также обеспечивают углубление торгового и экономического сотрудничества, в частности, в части: торговли товарами, правил и процедур происхождения; содействия торговле; применения защитных, санитарных и фитосанитарных мер; снижения технических барьеров в торговле; доступа к государственным закупкам; защиты прав интеллектуальной собственности; электронной коммерции; защиты окружающей среды; урегулирования споров и тому подобное.

«Соглашение о свободной торговле с Канадой, которое вступило в силу сегодня, открывает новые возможности для украинского бизнеса. Преференции в рамках соглашения будут действовать для товаров, которые полностью происходят из Украины, а также товаров, произведенных с использованием сырья и материалов происхождением из третьих стран в соответствии с требованиями соглашения. Работаем вместе, чтобы возможности, предоставляемые соглашением, превратились в новые контракты, поставки и валютные поступления в Украину», - подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским союзом и Канадой открывает для Украины новые возможности и рынки.