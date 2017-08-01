Российские реалии: обнищание и поиск механизмов выживания

Россияне не верят в обещанный властями экономический рост, используя тактику выживания 1990-х годов — запасая съестные припасы с дачных огородов, одновременно в попытке поддержать приемлемый уровень жизни население самых бедных регионов стало брать больше потребительских кредитов, пишет Газета.RU.

В июне 2017 года, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016-го. При этом в январе – мае они снизились на 0,8%.

В качестве стратегии улучшения материального положения россияне в 2017 году выбирают производство продукции в личном подсобном хозяйстве. К такому выводу приходят эксперты. Согласно исследованиям Института социологии РАН, обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве, почти треть опрошенных (32%), что на 12 п.п. больше, чем в 2014 году.

«Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса «выживания» в 1990-х годах, а не активные инновационные практики», — делают вывод эксперты.

Личные подсобные хозяйства служат не только инструментом выживания, но и определенной страховкой на случай неблагоприятных изменений, считает Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). «Неуверенность в завтрашнем дне – одно из важных последствий кризисов, и от него в любом случае придется долго избавляться, даже если темпы роста будут на уровне прогнозируемых», — считает эксперт.

Согласно недавнему исследованию, проведенному Левада-центром, значительную часть ежемесячных доходов россияне тратят на покупку продуктов питания: на еду 23% опрошенных расходуют две трети заработанных средств, 20% — чуть меньше половины, а 10% — все деньги.

Эксперты добавляют, что средний класс также вынужден менять стратегию потребительского поведения. Например, во втором квартале 2017 года доля тех, кто экономил на питании вне дома, составила 69% (в аналогичный период 2016 года — 73%), а 63% представителей среднего класса старались экономить на отпуске (во втором квартале 2016 года их доля составляла 60%).

Одновременно объем выданных потребительских кредитов физическим лицам в июне 2017 года увеличился за месяц на 1,1%. Национальное бюро кредитных историй отмечает, что в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем выданных потребительских кредитов увеличился на 38,4%, а количество потребительских кредитов – на 28,9%.

Эксперты на основании анализа отмечают, что наиболее высокий рост объема таких кредитов отмечен в регионах с высоким уровнем бедности.

Более высокий прирост объема кредитов физическим лицам в бедных регионах свидетельствует о том, что заемные средства для низкообеспеченных слоев становятся реальным способом поддержки хоть сколько-нибудь приемлемого уровня жизни, отмечают экономисты.

В целом по России доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2017 года составила 15%, что ниже уровня первого квартала 2015 и 2016 годов, однако выше уровня аналогичного периода 2012–2014 годов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов обещал, что по итогам 2017 года доходы населения вырастут не менее чем на 1% в реальном выражении, а экономика — на 2%. Минэкономразвития в базовом и целевом сценариях также прогнозирует рост реальных доходов населения на 1% в 2017 году.

«Мы по-прежнему не видим реальных факторов роста экономики выше уровня 1–1,5% в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами, и Минэкономразвития России темпы роста не могут рассматриваться как приемлемые», — указывают экономисты в исследовании.

Роста реальных доходов не будет до окончания санкционной войны или до начала качественных изменений в российской экономике, что, скорее всего, произойдет даже позже снятия санкций, считает руководитель маркетингового агентства «Алехин и партнеры» Роман Алехин. Рост реальных доходов означает, что на свой доход среднестатистический гражданин страны сможет приобрести больше товаров и услуг. Следовательно, должен или увеличиться доход, или снизиться цена товаров и услуг на рынке. Пока нет предпосылок ни для одного, ни для второго, констатирует эксперт.

Замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер также отметил, что предпосылок к существенному улучшению уровня жизни населения пока нет.

Между тем, заведующая лабораторией исследований пенсионных систем актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина отмечает, что «привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения».