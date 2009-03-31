СНГ на поддержку банков требуется до 3% ВВП

Странам СНГ, в том числе России, на поддержку банковской системы требуется от 1% до 3% ВВП, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече министров финансов и глав Центробанков стран Содружества, сообщает РИА Новости..

"Нашим странам на поддержку банковской системы требуется 1-3% ВВП", - сказал Кудрин.

Вице-премьер пояснил, что он сделал такой вывод, исходя из оценки ситуации в целом по СНГ, речь идет, в том числе, о России.

По словам Кудрина, из-за глобального финансового кризиса в России ожидается невозврат по кредитам банковской системе в среднем по итогам года до 10%.

"В этой ситуации мы должны принимать дополнительные меры по капитализации банковской системы", - сказал глава Минфина.

Он отметил также, что российская банковская система испытывает серьезные риски и с пролонгацией внешних кредитов.

В связи с этим Кудрин пояснил, что противопоставление помощи банковской системе и реальному сектору экономики является некорректным. "Государство не может выдавать кредиты на триллионы рублей, выпускать облигации и брать на себя риски реального сектора экономики", - сказал Кудрин. Поэтому государство будет оказывать поддержку банковской системе.