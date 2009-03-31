Международная резервная валюта

Венесуэла поддерживает предложение России и Китая о создании международной резервной валюты, "которая не зависит ни от одного из государств", сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на президент Венесуэлы Уго Чавеса.

"Мы решительно поддерживаем это предложение", - сказал У.Чавес журналистам в аэропорту столицы Катара - Дохе, куда он прибыл для участия во втором саммите арабских и южноамериканских государств.

Президент считает, что необходимо положить конец "гегемонии доллара". Он отметил, что в рамках Союза южноамериканских наций /УНАСУР/ Венесуэла и другие страны работают над созданием региональной денежной единицы "сукре".