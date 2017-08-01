Национализированный "ПриватБанк" за полгода получил почти 3 миллиарда убытка

Национализированный "ПриватБанк" в первом полугодии 2017 года получил 2,89 млрд грн убытка против прибыли в 552 млн грн за аналогичный период годом ранее.

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Об этом говорится в финансовой отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, активы банка за первое полугодие 2017 года выросли на 11,5% - 228,879 млрд грн, обязательства - на 5,8% - до 218,153 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" в январе-марте 2017 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,52 раза – до 744 млн грн, сообщил банк в отчетности системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.