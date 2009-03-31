"Двадцатка" в Лондоне должна принять меры против протекционизма

Проверкой эффективности предстоящего в Лондоне 2 апреля саммита "двадцатки" станет достижение соглашения по совместным реальным действиям против протекционизма, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Как заявил британский спецпредставитель, госминистр МИД Великобритании лорд Марк Мэллок-Браун, "настоящей лакмусовой бумажкой саммита в Лондоне станет решительное противостояние протекционизму".

По мнению спецпредставителя, на предыдущей ноябрьской встрече G20 в Вашингтоне такая интонация звучала "недостаточно твердо", и в Лондоне необходимо занять более принципиальную позицию по этому поводу. Необходимо найти "заслуживающий доверия путь и возможности отслеживать торговые операции различных стран, что позволит не допустить возвращения к прошлому". "Приверженность свободной торговле имеет глубокие корни в различных странах, и мы должны сделать это более важным политическим вопросом и ужесточить санкции в результате мониторинга и обнародования фактов сделок, которые нарушают договоры ВТО", - считает М.Мэллок-Браун.

"Мы привержены делу завершения Дохийского раунда переговоров по либерализации мировой торговли. На форуме в Лондоне необходимо показать, что мы не намерены отступать на этом пути от создания условий для глобальной свободной торговли", - добавил он.