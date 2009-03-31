Помощь бедным странам достигла рекорда

Экономически развитые государства еще никогда не выделяли столько денег в помощь бедным странам, как в 2008 году, сообщает Немецкая волна.

Только Германия потратила на эти цели 10,5 миллиардов евро.

Несмотря на начавшийся экономический кризис, выплаты промышленных стран, направленные на развитие более бедных государств, достигли рекордной величины в 2008 году. Как сообщили в понедельник, 30 марта, представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 22 самых богатых страны мира потратили в общей сложности почти 120 миллиардов долларов (90,2 миллиардов евро). Это на 10,2 процента больше, чем годом ранее.

Расходы ФРГ на помощь развивающимся странам составили 10,5 миллиардов евро. Германия, которая тратит на эти цели 0,38 процента своего валового национального дохода, находится по этому показателю на 14 месте среди 22 стран-доноров, сообщает агентство dpa. Федеральное правительство намерено к 2010 году увеличить помощь до 0,51 процента. Если учитывать выплаты в абсолютных цифрах, то Германия стоит на втором месте после США.