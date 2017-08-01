Ликвидацию "Укргазпромбанка" продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год - до 14 сентября 2018 года - продлил ликвидацию "Укргазпромбанка", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, на соответствующий срок также продлены полномочия ликвидатора банка Евгения Ожги.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года высший административный суд признал противоправной бездеятельность Национального банка Украины, выразившуюся в непринятии мер воздействия к ликвидируемому «Укргазпромбанку».

Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 апреля 2015 года ввел временную администрацию в «Укргазпромбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. В августе 2015 года появилась информация о продаже «Укргазпромбанка» арабской компании Primestar Energy FZE. Но в сентябре Национальный банк Украины принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии «Укргазпромбанка».

Справка УНИАН. «Укргазпромбанк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Одним из основных владельцев банка до его неплатежеспособности являлся львовский бизнесмен Иван Дияк – в прошлом народный депутат Украины и советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».