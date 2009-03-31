Ющенко верит в возобновление роста экономики
10:57, 31 марта 2009Финансы
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На уровне 6,5-7%
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит в возобновление темпов роста украинской экономики на уровне 6,5-7%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.
В.ЮЩЕНКО отметил значительные политические и экономические достижения Украины за последние 5 лет.
По его словам, к моменту наступления экономического кризиса рост украинской экономики составлял 6,5-7%, что было одним из самых высоких показателей в Европе. «Я верю, что этот показатель будет возобновлен», - сказал Президент.
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