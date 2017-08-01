Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017: расходы на субсидии вырастут на 14 миллиардов

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон №6600 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете на 2017 год». Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.

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«Подписал изменения в госбюджет на 2017 год, которые обеспечат финансирование важных программ и поддержку социально уязвимых слоев населения», - идет речь в сообщении.

Підписав зміни до Держбюджету на 2017 рік, які забезпечать фінансування важливих програм та підтримку соціально вразливих верств населення pic.twitter.com/ppw9ZWk6Vf — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2017 р.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расходы и доходы государственного бюджета Украины в 2017 году увеличиваются на 26 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 25 млрд грн. Предполагается установить доходы госбюджета на уровне 757 млрд грн, расходы – 827,14 млрд грн, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 млрд грн.

В частности, закон увеличивает расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на 30%, или на 14,1 млрд грн, – до 61,174 млрд грн, а расходы на оборону и безопасность государства – на 2,663 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 29,035 млрд грн против 35 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета за этот период составили 325,773 млрд грн, расходы – 394,906 млрд грн.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 52,145 млрд грн против 11,280 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.