Пенсионная реформа в 2018 году потребует дополнительно 40 миллиардов - Минсоцполитики

Пенсионная реформа, которая предусматривает осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, потребует в 2018 году дополнительных 40 млрд грн.

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Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбор.

«На этот год, на три месяца после 1 октября нам нужно 12 млрд грн, на следующий год, по ориентировочным подсчетам, необходимо 40 млрд грн», - сказал он.

Шамбор добавил, что в месяц необходимая для осовременивания сумма будет составлять 3,8 млрд грн.

По словам замминистра, средства будут аккумулироваться за счет дополнительных сборов единого соцвзноса благодаря повышению минимальной заработной платы и расширения базы налогообложения благодаря снижению размера единого социального взноса.

Как сообщал УНИАН, поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд в январе-июле превысили плановые показатели на 15%, или на 11 млрд грн.