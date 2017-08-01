Количество госзакупок в Prozorro с августа 2016 года выросло до 1 миллиона

Количество государственных закупок в электронной системе Prozorro с момента вступления в силу нормы о ее обязательном применении для всех надпороговых закупок 1 августа 2016 года выросло в 5,5 раза - до 991,5 тысячи, а сумма торгов выросла почти в 10 раз - до 725 миллиардов гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, количество участников торгов, желающих выполнить госзаказ, выросло почти в 4 раза.

"Я поздравляю команду Prozorro с этим успехом и уверяю всех, что мы не останавливаемся на достигнутом. Мы уже работаем над новым законом о допороговых закупках, который обеспечит наличие данных по всем закупкам в электронной системе. Мы хотим, чтобы в будущем все закупки проходили через Prozorro, и одновременно планируем упростить процедуры допороговых закупок для государственных заказчиков. Мы также работаем над пилотным проектом Центральной закупочной организации, которой государственные органы могут делегировать свои типовые закупки", - отметил замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов.

При этом в министерстве ожидают дальнейшего развития функционала системы, в том числе - для контролирующих органов.

Как сообщал УНИАН, электронная система государственных закупок Prozorro, 1 августа прошлого года ставшая обязательной для использования при надпороговых закупках, по состоянию на конец мая позволила сэкономить 24 миллиардов гривень бюджетных средств.

Минэкономразвития планирует в 2017 году достичь экономии бюджетных средств благодаря использованию системы электронных госзакупок Prozorro в 50 миллиардов гривень.