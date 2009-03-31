Президент требует срочно восстановить финансовую стабильность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости срочно восстановить финансовую стабильность в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.

Президент еще раз подчеркнул, что действующий государственный бюджет на текущий год является популистским. По его словам, сейчас необходимо максимально сократить и необоснованные расходы, и серьезно пересмотреть госбюджет.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, государственный стабилизационный фонд должен финансировать важнейшие государственные проекты, а не работать на погашение различных задолженностей.