Евро продолжает расти: подорожал еще более чем на 20 копеек

Во вторник, 1 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,84/25,87 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,52/30,56 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4306/0,4316 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,8509 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 246 сделок на сумму 109,58 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,80/25,83 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,31/30,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.