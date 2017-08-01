Трудности перевода: соглашение о ЗСТ с Канадой содержит ложные данные о пошлинах

Украинская версия соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой содержит ошибку перевода, которая способна ввести в заблуждение импортеров канадских товаров в Украину, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный текст соглашения в базах украинского и канадского законодательства.

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"Так, в официальном тексте соглашения, который прошел юридическую вычитку и был ратифицирован парламентом, содержится приложение под названием "Тарифный график Канады", который, судя по его тексту, регулирует пошлины на канадские товары. В этом документе перечислены "переходные категории (что) применяются для отмены и снижения ввозных пошлин для товаров происхождением из Канады", - говорится в сообщении.

В то же время английская и французская версии этого же документа содержат такую же таблицу, но противоположное объяснение к ней: в ней перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, импортируемых Канадой.

Другие пункты и документы соглашения подтверждают предположение о том, что речь идет о технической ошибке во время перевода документа на украинский.

Эта ошибка не создает неопределенности для украинской таможни, которая применяет ЗСТ с Канадой. В ст. 7 приложения 2-В соглашения определены аутентичные тексты тарифных графиков для украинской и канадской стороны, и она содержит ссылки на корректные документы. В то же время украинских импортеров могут ввезти в заблуждение ложные тарифные ставки, которые стали частью украинского законодательства.

Из-за того, что соглашение уже ратифицировано, внесения изменений в его текст является затруднительными.

"Если бы чиновники заботились о людях, то хотя бы сделали какое-то разъяснение по этому поводу. Потому что теоретически за такую халатность кто-то может "попасть" на большие деньги", - прокомментировал для "Европейской правды" данную коллизию Ярослав Снигур, партнер адвокатского объединения "Гесторс".