Доля "неработающих" кредитов выросла почти до 60% - НБУ

Доля "неработающих" кредитов в банковской системе в июне выросла на 1,34 п.п., до 57,73%, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, самое высокое соотношение нерабочих кредитов к объему кредитного портфеля зафиксировано у госбанков – 73,1%, тогда как у неплатежеспособных банков доля нерабочих кредитов составляет 54,7%.

Всего, по данным Национального банка, кредитный портфель украинских банков на 1 июля составлял 1,017 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, высокая доля проблемных кредитов является основным препятствием для активного возобновления кредитования в стране.

Национальный банк оценивает излишнюю ликвидность банковской системы в 4 миллиарада долларов, однако не видит активного кредитования, что, по мнению регулятора, связано с низкой защитой прав кредиторов, а также проблемами правовой и судебной систем.