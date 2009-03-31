Межбанк: доллар открылся снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2460/8,3220 грн./долл. против 8,2700/8,3000. грн./долл. к закрытию торгов в понедельник.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2420/0,2460, что практически на уровне вчерашнего дня - 0,2430/0,2455.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9164/11,0230, тогда как вчера торги закрылись на уровне 10,8993/10,9449.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней - 1,3241/1,3243 (понедельник - 1,3182/1,3184).

Нацбанк в понедельник вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.