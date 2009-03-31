НБУ "наказал" «Партнер-банк», Сигмабанк и банк «Премиум»

Национальный банк Украины (НБУ) приостановил действие генеральных соглашений о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, заключенных с ООО «Партнер-банк» (г. Киев) и ОАО АКБ «Сигмабанк» (г. Днепропетровск).

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №28-212/1149-4763 от 30 марта, текстом которого располагает УНИАН.

«С 25 марта 2009 года сроком на шесть месяцев приостановлено действие генеральных соглашений о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, заключенных НБУ с ООО «Партнер-банк», ОАО АКБ «Сигмабанк», - говорится в документе.

В письме указывается, что соответствующее решение принято по результатам внеплановых проверок.

Также, согласно письму, ОАО КБ «Премиум» (г. Киев) отключен от системы подтверждения соглашений на валютном межбанке с 25 марта 2009 года сроком на шесть месяцев.