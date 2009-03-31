«Кредит-Рейтинг» повысило рейтинги надежности вкладов 4 банкам

11:47, 31 марта 2009
Финансы
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И снизило двум

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о результатах пересмотра рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее 73 украинским банкам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Так, агентство повысило рейтинги надежности банковских вкладов четырех финансовых учреждений и понизило рейтинги двух банков. Также был присвоен один новый рейтинг надежности банковских вкладов.

Большинство банков (43) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов – рейтинг "3". Оценку "5" (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом "4" (высокая надежность) увеличилось до 10. Надежность банковских вкладов 13 банков находится на уровне ниже среднего – оценки "2" (невысокая надежность) и "1" (низкая надежность).

На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыли 12 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию. 

 

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