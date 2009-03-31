С начала года приватизировано имущества на 61 млн. грн.

Поступления от приватизации с начала 2009 года по состоянию на конец марта составили 61 млн. грн.

Об этом сообщает сайт Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

От аренды госимущества с начала года поступило 165,2 млн. грн., дивидендов с госдолей – 2 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год предусматривает поступления от приватизации в 2009 году в размере 8 млрд. 501,2 млн. грн., от аренды госимущества - 555,5 млн. грн., дивидендов - 297,8 млн. грн.