С начала года приватизировано имущества на 61 млн. грн.
12:22, 31 марта 2009Финансы
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Аренда госимущества дала 165 млн. грн.
Поступления от приватизации с начала 2009 года по состоянию на конец марта составили 61 млн. грн.
Об этом сообщает сайт Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
От аренды госимущества с начала года поступило 165,2 млн. грн., дивидендов с госдолей – 2 млн. грн.
Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год предусматривает поступления от приватизации в 2009 году в размере 8 млрд. 501,2 млн. грн., от аренды госимущества - 555,5 млн. грн., дивидендов - 297,8 млн. грн.
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