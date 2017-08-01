Биткоин разделится на две криптовалюты - СМИ

Спор между владельцами Bitcoin самая известная криптовалюта мира сегодня разделится, рядом с Bitcoin появится новая криптовалюта - Bitcoin Cash, сообщает Украинская правда со ссылкой на Ethereum World News.

"Разделение произойдет из-за того, что пул китайских майнеров не согласился с параметрами обновления, известного как SegWit2x, которое увеличит вычислительный блок с 1 до 2 мегабайт", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что несогласные находятся в численном меньшинстве, но за ними стоят гигантские китайские "фермы" по добыче биткойнов – ангары, заставленные стеллажами с графическими процессорами, что "добывают" криптовалюту.

Новая валюта на блокчейне, названная Bitcoin Cash, предусматривает увеличение максимального объема блока до 8 мегабайт. При этом размер блока может варьироваться в зависимости от потребностей конкретного майнера.

Также создатели новой системы утверждают, что она лучше защищена от атак повторного воспроизведения и стирания на систему аутентификации в блокчейне.

Наконец, Bitcoin Cash обещает чаще перерасчет сложности. Учитывая рост вычислительных мощностей, сложность (вероятность вычисления блока, то есть генерации очередной "монеты") пересчитывается каждые 2016 блоков или примерно раз в две недели.

Вероятность нахождения блока каждый раз уменьшается и требует большей вычислительной мощности. Чаще перерасчет сложности также играет на руку крупным майнерам, которые в конце концов могут просто монополизировать процесс "добычи" биткоинов.

Что касается инвесторов, то владельцы биткоинов получат соответствующее количество токенов Bitcoin Cash, при этом сохранив старые биткоины. То есть в один момент удвоят свои капиталы в криптовалюте.

Получить новую криптовалюту смогут только те пользователи, которые самостоятельно контролируют свои частные ключи. А также те, кто пользуется услугами посредников (биткоин-бирж и электронных кошельков), которые поддержали введение Bitcoin Cash.

Соответственно, между двумя лагерями начнется жесткая конкуренция. Те пользователи, чьи электронные кошельки не поддержали Bitcoin Cash, могут начать массово выводить биткоины на счета конкурентов, чтобы получить новые "монеты". Это спровоцирует войну между старым и новым биткоином и может привести к обрушению курса всех криптовалют.

Bitcoin - самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, непосредственно между пользователями.

Всего может быть выпущено не более 21 миллиона Bitcoin, впоследствии выпускается все меньше и меньше монет. Bitcoin можно рассчитываться в интернете.