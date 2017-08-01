НБУ зарегистрировал банковскую группу "Альянс"
17:37, 01 августа 2017Финансы
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Решение регулятора о регистрации было принято 28 июля, контролером группы является Александр Сосис.
Фото УНИАН
Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу "Альянс".
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Согласно сообщению на сайте регулятора, в нее вошли закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Украинские сбалансированные инвестиции", банк "Альянс" и компания "Финком Инвест".
Решение регулятора о регистрации было принято 28 июля, контролером группы является Александр Сосис.
Справка УНИАН. Банк "Альянс" основан в 1992 году. 86,57% акций финучреждения владеет Александр Сосис.
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