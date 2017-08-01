НБУ зарегистрировал банковскую группу "Альянс"

Решение регулятора о регистрации было принято 28 июля, контролером группы является Александр Сосис.

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу "Альянс". Читайте такжеНБУ зарегистрировал банковскую группу "Сич" Согласно сообщению на сайте регулятора, в нее вошли закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Украинские сбалансированные инвестиции", банк "Альянс" и компания "Финком Инвест". Решение регулятора о регистрации было принято 28 июля, контролером группы является Александр Сосис. Справка УНИАН. Банк "Альянс" основан в 1992 году. 86,57% акций финучреждения владеет Александр Сосис.

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