Государство должно войти в капитал проблемных банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал власть немедленно взять на себя ответственность за проблемные банки и войти в их капитал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Государство немедленно должно взять на себя ответственность за банки, которые находятся в тяжелом положении, и войти в их капитал. Мы имеем для этого ресурс – в бюджете предусмотрено 44 млрд. грн. на рекапитализацию банков», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Однако этот шаг должен быть подкреплен полным контролем за такими банками, добавил Президент.

Глава государства также предложил разработать открытую программу рефинансирования банков со стороны Национального банка Украины.

Кроме того, Президент настаивает на том, что банковская система должна повернуться лицом к гражданам страны. «Я настаиваю на внедрении единого механизма, по которому каждый, кто оказался в тяжелом положении, получит банковскую поддержку, а не будет добит системой. Нельзя допустить снижения финансирования работающих предприятий, на продукцию которых есть спрос», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, Президент призвал украинцев сохранять доверие к банкам и не забирать из них свои депозиты. «Сегодня мы уравновесили курс, обеспечив фактически нулевое сальдо внешней торговли. Именно в отрицательном сальдо торговли (12 млрд. долл. – УНИАН) был корень проблемы. Почему же колебания продолжаются? К сожалению, это уже психология, следствие реакции людей», – отметил Президент.

«Я ответственно прошу украинских граждан восстановить доверие к банкам, не забирать свои депозиты, не наносить вред ни себе, ни государству и, в том числе, поддержать таких же людей, как вы, которые получили кредиты», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.