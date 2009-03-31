Акциз на алкоголь повысят со II полугодия

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 230 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных марочных вин, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Законоv предусмотрено повысить со ІІ полугодия 2009 года ставки акцизного сбора на вина виноградные натуральные с 0,25 гривни до 0,50 гривни за 1 литр; вина натуральные с добавками спирта и крепкие (крепленые) с 0,50 гривни за 1 литр до: крепостью до 19,5% - 1,40 гривни за 1 л или в 2,8 раза, крепостью больше 19,5% - до 34 гривни за 1 литр 100% спирта или в 13 раз.

Кроме того, предусмотрено повысить ставки акцизного сбора на вина игристые и вина газированные с 1,6 до 2,5 гривни за 1 литр или в 1,5 раза; вермуты с 2,6 гривни за 1 литр до 34 гривен за 1 литр 100% спирта или в 2,3 раза; спирт этиловый и ликеро-водочные изделия с 21,5 гривни до 34 гривен за 1 литр 100% спирта или на 26%.

Кроме того, законом предусмотрено с 1 ноября 2009 года повысить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45,50,65 евро за 1000 кг), ввести ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Помимо этого проектом закона предлагается внедрить ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.