Prozorro сэкономило бюджету уже более 19 миллиардов гривень - Гройсман

Государственные закупки через электронную систему Prozorro с 1 августа 2016 года сэкономили 19,1 миллиарда гривень бюджетных средств за счет снижения цен в результате конкуренции, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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"Благодаря Prozorro за год нам удалось сэкономить 19,1 миллиарда гривень государственных средств. Это очень высокий показатель, который, однако, имеет потенциал к росту", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, количество государственных закупок в электронной системе Prozorro с момента вступления в силу нормы о ее обязательном применении для всех надпороговых закупок 1 августа 2016 года выросло в 5,5 раза - до 991,5 тысячи, а сумма торгов выросла почти в 10 раз - до 725 миллиардов гривень.

Минэкономразвития планирует в 2017 году достичь экономии бюджетных средств благодаря использованию системы электронных госзакупок Prozorro в 50 миллиардов гривень.