Государство должно войти в капитал проблемных банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал власть немедленно взять на себя ответственность за проблемные банки и войти в их капитал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Государство немедленно должно взять на себя ответственность за банки, которые находятся в тяжелом положении, и войти в их капитал. Мы имеем для этого ресурс – в бюджете предусмотрено 44 млрд. грн. на рекапитализацию банков», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Однако этот шаг должен быть подкреплен полным контролем за такими банками, добавил Президент.

Глава государства также предложил разработать открытую программу рефинансирования банков со стороны Национального банка Украины.

Кроме того, Президент настаивает на том, что банковская система должна повернуться лицом к гражданам страны. «Я настаиваю на внедрении единого механизма, по которому каждый, кто оказался в тяжелом положении, получит банковскую поддержку, а не будет добит системой. Нельзя допустить снижения финансирования работающих предприятий, на продукцию которых есть спрос», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, Президент призвал украинцев сохранять доверие к банкам и не забирать из них свои депозиты. «Сегодня мы уравновесили курс, обеспечив фактически нулевое сальдо внешней торговли. Именно в отрицательном сальдо торговли (12 млрд. долл. – УНИАН) был корень проблемы. Почему же колебания продолжаются? К сожалению, это уже психология, следствие реакции людей», – отметил Президент.

«Я ответственно прошу украинских граждан восстановить доверие к банкам, не забирать свои депозиты, не наносить вред ни себе, ни государству и, в том числе, поддержать таких же людей, как вы, которые получили кредиты», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Александр Савченко после встречи глав Центробанков и министров финансов стран СНГ в Москве заявил, что речь идет рекапитализации крупнейших кредитных организациях страны с большим объемом депозитов. "Это - 10-15 банков, объем помощи которым на первом этапе составит 2-3% ВВП", - сказал Савченко.

Если решения по конкретным банкам будут приняты на этой неделе, отметил он, то помощь будет им представлена уже в течение месяца. Савченко пояснил, что решение о предоставлении помощи банкам принимает правительство, а НБУ рекомендует.

По его словам, власти Украины уже согласовали с МВФ эту господдержку, она не окажет влияния на инфляцию, потому что деньги не будут направлены напрямую в экономику.

Замглавы НБУ пояснил также, что Минфин Украины первоначально получит контрольный пакет в банках в обмен на предоставление госпомощи, в дальнейшем планируется предоставление субординированных кредитов и выкуп привилегированных акций.

"В первую очередь, стоит задача восстановления платежеспособности банков", - отметил Савченко, добавив, что вопрос о выдаче новых кредитов банками реальному сектору не является приоритетным.

Кроме того, отметил замглавы НБУ, власти Украины рассматривают вопрос о создании в стране банка развития, по принципу российского Внешэкономбанка, который будет в том числе финансировать инфраструктурные проекты.

Как заявлял 18 марта директор департамента реорганизации и прекращения деятельности банков НБУ Константин Раевский, Нацбанк Украины готовит три коммерческих банка к рекапитализации при участии государства, в том числе Укрпромбанк и банк "Надра", входящие в число крупнейших. Временная администрация в этих кредитных учреждениях была введена с 20 января и 10 февраля соответственно. Рекапитализация банкам необходима, поскольку они оказались в тяжелом финансовом положении в связи с разразившимся в стране финансово-экономическим кризисом. Еще один крупный банк, который может быть рекапитализирован при участии государства, - это "Родовид Банк", акционеры которого еще 26 февраля приняли решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция. Директор департамента тогда отметил, что необходимые документы сейчас находятся в процессе подготовки и будут переданы в правительство в конце марта.

К настоящему времени число проблемных финансовых учреждений, в которых работают временные администрации НБУ, увеличилось до одиннадцати.