Данилюк не хочет, чтобы его проверяли на предмет уклонения от уплаты налогов

Министр финансов Александр Данилюк считает незаконным решение суда о проведении проверки на предмет возможного уклонения министром от уплаты налогов. Об этом министр написал на своей странице в сети Facebook.

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По его словам, прокуратура превысила полномочия, обращаясь в суд. Уголовный процессуальный кодекс Украины четко предусматривает, с чем прокурор может обращаться в суд, и ходатайства прокурора суд вправе рассматривать. В Уголовном процессуальном кодексе отсутствуют соответствующие полномочия прокурора при назначении проверок.

Данилюк отметил, что судья принимал решение на основании незаконного представления прокурора.

"Это указывает или на некомпетентность, или на сознательное нарушение Печерским районным судом Киева законодательства. Судья принял незаконное решение. Кроме того, запретил его оспаривать! В то же время, закон позволяет обжаловать это решение. Надеюсь, что при обжаловании такие действия суда первой инстанции получают правильную оценку. В ближайшее время также собираюсь подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении - заведомо неправомерных действиях должностных лиц", - написал министр.

Он также добавил, что решение провести проверку за период с 1998 по 2016 год не согласуется с нормами Налогового кодекса Украины об ограничении на срок проведения налоговых проверок.

"Мое негативное отношение к действующей заангажированной правоохранительной системе общеизвестно. Изменения просто перезрели. Правоохранительные органы должны быть компактными, профессиональными, с четким распределением полномочий без дублирования и главное - деполитизированными. Важным компонентами являются обновленная прокуратуры и создание Службы финансовых расследований", - написал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно, что Печерский районный суд города Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов.

18 июля к следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов.