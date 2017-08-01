Нацбанк ослабил официальную гривню до 30,54 за евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2585,7073 (1 августа – 2585,4789)

100 EUR – 3054,2375 (1 августа – 3031,9911)

10 RUR – 4,3206 (1 августа – 4,3046)

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Как сообщал УНИАН, 1 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 225,85/25,87 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,57/30,59 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8571 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 566 сделок на сумму 313,62 миллиона долларов.