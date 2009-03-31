Признание физлиц банкротами ограничит кредитование

Возможность признания физических лиц банкротами приведет к ограничению объемов банковского кредитования.

Такое мнение высказал УНИАН председатель правления «БГ Банка» Константин ПОЛОСКОВ, комментируя вынесение на рассмотрение в Верховной Раде законопроекта, в котором предлагается признавать физлиц банкротами в случае их неплатежеспособности.

«По моему мнению, норму о банкротстве физлиц и субъектов предпринимательской деятельности нельзя вводить ни при каких обстоятельствах. Такой закон сделает еще более рискованным кредитование физлиц и СПД. В этом случае будет затруднительно говорить о развитии малого и среднего бизнеса. В таких условиях никто и ничто не заставит коммерческие банки кредитовать этот сегмент», - сказал банкир. То же самое, по его мнению, касается и кредитования ипотеки. Он считает, что банк не выдаст кредит на жилье, если заранее будет понимать возможность его невозвращения.

Также К. ПОЛОСКОВ отмечает, что принятие данного законопроекта приведет к ухудшению финансового состояния банков. «Процедура банкротства предполагает фиксацию задолженности на дату признания его (заемщика – УНИАН) банкротом. После этого наступает режим санации на 5-20 лет в зависимости от объема выплат, согласно данному проекту. Это значит, что, зафиксировав N-ную задолженность, банк в течение 20 лет будет частями получать кредит без процентов. Все это неизменно приведет к ухудшению финансового состояния банка», - сказал банкир.

По его мнению, будет также трудно определить «честный» график санации (погашения) на основе данных об официальной зарплате заемщика. «Мы прекрасно понимаем, что, показав минимальную зарплату, любой гражданин сможет сделать свой кредит практически вечным и бесплатным. В данном законопроекте этот факт не был учтен», - считает К. ПОЛОСКОВ.

По его словам, в условиях кризиса часть компаний будут переходить на теневые схемы оплаты труда, чтобы ослабить налоговый пресс. «Следует также учитывать, что СПД и предприятия, которые находятся на едином налоге, зачастую подают фактически условные декларации, которые можно и не принимать во внимание. Это затрудняет определение платежеспособности любого заемщика», - отметил банкир.

Он уверен, что данный законопроект даст гражданам возможность пользоваться банковским ресурсом бесплатно на протяжении 5-20 лет.

Вместе с тем, согласно очередности получения задолженности от физлица-банкрота, банки получат свои деньги только в третью очередь. Это тоже прямо повлияет на финансовый результат банков, подчеркнул К. ПОЛОСКОВ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Валерий ПИСАРЕНКО вынес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект (№4273 от 27 марта 2009 г.), которым предлагается разрешить признавать физических лиц банкротами в связи с их неплатежеспособностью.