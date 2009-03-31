В Киеве раскрыта крупная банковская афера

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины раскрыли масштабную банковскую аферу почти на 75 млн. грн., которую осуществили служебные лица одного из банков Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП Министерства внутренних дел Украины.

Как установили оперативники, преступную схему разработали и внедрили начальник отдела развития стратегического партнерства, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга. Они подделывали документы по кредитным делам и выдавали кредиты. Таким образом, «банкиры», заключая договоры об открытии кредитных линий на «подставных» граждан на суммы в особо крупных размерах, нанесли банку ущерб на сумму 74 млн. 672 тыс. грн.

По материалам работников ГУБОП Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды пособничества) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Один из участников арестован, двум другим избрана мера пресечения – подписка о невыезде.